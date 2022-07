Stał się bohaterem skandalu. Armie Hammer właśnie dostał kolejny cios

Przypomnijmy, że Hammer po głośnych rolach w filmach "The Social Network" i "Tamte dni, tamte noce" spadł z piedestału w styczniu 2021 r. z powodu afery, jaka wybuchła po wypłynięciu do sieci jego korespondencji mailowej. Dzielił się w niej z kobietami seksualnymi wizjami pełnymi przemocy, gwałtu, a nawet kanibalizmu. Jedna z jego sympatii przeczytała kiedyś w wiadomości, że marzy o "grillowaniu i jedzeniu" jej żeber. Hammer został także oskarżony o gwałt i brutalne pobicie. Od tamtego czasu aktor stracił wszystkie role w filmach i serialach, w którym początkowo miał wystąpić. Nie wycięto go za to z produkcji "Śmierć na Nilu", bo było to niemożliwe logistycznie.