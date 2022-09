Wzruszające sceny po filmie "Ania". Mama aktorki zabrała głos

Jarosław Bieniuk komentował zaś: - Nagrywając nasze życie prywatne, nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie kiedyś tak wykorzystane, co jest bardzo smutne. Kręciliśmy te wszystkie nasze chwile, by mieć pamiątkę tego, jak byliśmy szczęśliwi. Ja byłem tym, który nalegał na kręcenie filmów, Ania się na początku opierała i krzyczała, że ciągle chodzę za nią z kamerą. A ja miałem potrzebę, by te chwile uwieczniać. Pięknie to zostało pokazane w filmie. Jestem dumny, że udało nam się stworzyć taki piękny obraz.