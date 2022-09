Xawery Żuławski: "Jesteśmy z każdej strony atakowani. Mamy wojnę, pandemię i suszę"

To, że tak się złożyło, że te wydarzenia na Odrze można nazwać "promocją filmu", bierze się stąd, że my już żyjemy w bardzo katastroficznym czasie. Jesteśmy z każdej strony atakowani: mamy wojnę, jesteśmy w postpandemicznym okresie, mamy suszę i mamy ekologiczne wybryki nie tylko na Odrze. A przecież przed pandemią też był świat i ten temat ekologiczny był już wtedy obowiązujący. Przypominam wypowiedzi naszych polityków o węglu na szycie klimatycznym, to był pewien rodzaj odklejenia. Jedni ludzie są w to głęboko zaangażowani i świadomi tego, że ekologiczny kryzys istnieje, ale jest też dużo takich, którzy żyją osobnym życiem i udają, że tego nie ma, że to się nie dzieje. Przy pracy nad filmem pierwszym sygnałem dla nas, że idziemy w dobrym kierunku, był paradoksalnie wybuch pandemii. My właśnie wspólnie z Krzysztofem Bernasiem pisaliśmy o wirusie, a nagle to się zaczęło dziać. Powiedziałbym, że jest to bardzo współczesny film, osadzony we współczesnych realiach, mimo że jest to historia zmyślona.