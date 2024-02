Zagadka rozwiązana. Wiemy, kim jest Olga z "365 dni"

Dlaczego Lipińska dopiero teraz ujawniła dane przyjaciółki? "To zmienia życie na zawsze"

Po udziale w programie śniadaniowym TVN-u Blanka Lipińska udostępniła też na swoim InstaStories nagranie z Łacic, w którym wyjaśniła, dlaczego "tyle czekała, żeby ją pokazać". – Po pierwsze uważałam, że Olka nie jest gotowa i nie wie, na co się pisze. Po drugie, jak mi powiedziała parę lat temu, że napisała książkę, to pomyślałam sobie: "jeszcze bardziej nie wiesz, na co się piszesz". To zmienia życie na zawsze. I teraz, kiedy ta książka wyszła, to pomyślałam, że tak bardzo tęsknicie za "365" i za bohaterami, że w tej tęsknocie po prostu wam ulżę i podaruję wam ją – oznajmiła Lipińska.