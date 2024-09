Zapomnieli o zmarłej aktorce. Nie mogło to przejść bez echa

W nocy z niedzieli na poniedziałek 16 września rozdano nagrody Emmy, czyli telewizyjne Oscary. Największym triumfatorem gali byli twórcy serialu "Shogun" od FX, który można było także oglądać na platformie Disney+. Jak co roku zebrani goście oddają hołd gwiazdom zmarłym w ostatnim czasie - In Memoriam przyciąga także uwagę internautów. I niemal co roku powtarza się to samo - o jakiejś gwieździe się zapomina.