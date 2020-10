Zastrzelił 70-letniego aktora. Jest nagranie z aresztowania

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Thomas Jefferson Byrd aktorem filmowym i teatralnym, nominowanym do prestiżowej nagrody Tony w 2003 r. Był znany jako jeden z ulubionych aktorów Spike'a Lee. Na swoim koncie miał role w takich filmach jak: "Desperatki", "Gra o honor", "Ray", "Chi-Raq", "Gliniarze z Brooklynu". Ostatni raz występował w serialu "Ona się doigra" i "The Last O.G.". Na premierę czeka film "Freedom's Path" z jego udziałem.