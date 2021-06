Zginął tragicznie. W filmie "będzie wiecznie żywy"

Reżyser filmu podkreślał, że decyzja o "powrocie" Paula Walkera do serii została podjęta "przez szacunek do zmarłego aktora" i fakt, że był on kluczową postacią projektu. W dziewiątej części jego wkład w fabułę filmu jest jedynie symboliczny. Natomiast w "Szybkich i wściekłych 10" postać grana przez Paula Walkera może mieć już kluczowe znaczenie dla filmu. Niewykluczone, że będziemy świadkami bohaterskiego powrotu Briana O'Connora.