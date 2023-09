"Zielona granica" zaskoczyła. Zmasowany atak PiS i TVP przyniósł skutek

Wygląda na to, że polscy widzowie, na początku sceptyczni wobec filmu, dali się przekonać do jego obejrzenia i jednej, i drugiej stronie. "Zielona granica" podczas premierowego weekendu zgromadziła w kinach 137,3 tys. widzów. Jest to najlepszy rezultat otwarcia osiągnięty w tym roku przez polską produkcję. Poprzedni rekord należał do "Heaven in Hell" i wynosił 110 tys. sprzedanych biletów.