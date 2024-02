Ziobro i górale grzmieli. "Ocenia się film przed jego obejrzeniem"

- Starałem się sobie wytłumaczyć, co spowodowało, że akurat w tym momencie grany przeze mnie bohater zrobił to, a nie coś innego. Rozważałem różne opcje, bardziej lub mniej prawdopodobne. Fabuła jest tak skonstruowana, że od momentu, gdy poznajemy Jędrka, widzimy, że co i rusz zderza się z bardzo trudnymi sytuacjami, nie zawsze od niego zależnymi. To wszystko ma wpływ na to, co dzieje się później. Jedno pociąga za sobą drugie. Gdyby ta pierwsza decyzja rodziny mojego bohatera była inna, to wszystko mogłoby potoczyć się całkiem inaczej - argumentował.