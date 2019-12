Zrobili muzykę do hitu Netfliksa. "To była je…a strata czasu"

Trent Reznor i Atticus Ross to Oscarowi kompozytorzy, którzy poinformowali o wyrzuceniu całej ścieżki dźwiękowej do nadchodzącego thrillera "Kobieta w oknie". Nie jest to jednak ich największe rozczarowanie w karierze.



Sandra Bullock w filmie "Nie otwieraj oczu" ("Bird Box")

"Kobieta w oknie" ma świetnego reżysera (Joe Wright – "Czas mroku", "Duma i uprzedzenie") i gwiazdorską obsadę (Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman). Do tego jest adaptacją bestsellerowego thrillera, na którą z pewnością czeka wielu fanów powieści. Niestety kolejni twórcy odcinają się od tego projektu, robiąc mu nie najlepszą reklamę.

Kilka tygodni temu scenarzysta mówił o męczarniach związanych z pracą nad filmem. Teraz o odejściu poinformowali Trent Reznor i Atticus Ross. Reznor, lider zespołu Nine Inch Nails i współautor muzyki nagrodzonej Oscarem ("The Social Network") w wywiadzie dla magazynu "Revolver" zdradził, że napisał z Rossem awangardową ścieżkę dźwiękową, która pasowała do pierwotnego założenia "Kobiety w oknie". Później zlecono jednak przepisanie scenariusza, robienie dokrętek itd., a muzyka Reznora i Rossa trafiła do kosza.

Amy Adams w filmie "Kobieta w oknie"

- Nie ma żadnych animozji z naszej strony. Ale to frustrujące, kiedy tyle pracy idzie na marne. Pracy, z której byliśmy dumni – podkreślił Reznor.

W tym samym wywiadzie Reznor wrócił pamięcią do filmu "Nie otwieraj oczu"/"Bird Box" z Sandrą Bullock. Praca przy głośnym thrillerze z 2018 r. była dla niego i Rossa prawdziwym koszmarem. "Montażysta o bardzo złym guście" był jednym z problemów. Ale "lukrem na tym gów…nym torcie" okazał się ostateczny mix, przez który "muzyki w ogóle nie było słychać".

-To była je…a strata czasu – stwierdził bez ogródek Reznor. - Potem pomyśleliśmy, że i tak nikt nie obejrzy tego je…ego filmu. I oczywiście był on największym hitem na Netfliksie.