Nie tak to miało wyglądać. Będzie płakać ze śmiechu

Trudno nie odnieść wrażenia, że cały film to zlepek pięknych ujęć w zjawiskowych sceneriach, które stały się tłem dla kuriozalnych pomysłów Lipińskiej i autorów scenariusza. Autorzy filmu postarali się, by stał on się kopalnią memów. Czy to wystarczy, aby znów osiągnąć frekwencyjny sukces? Przekonamy się za kilka dni, jak dotąd dzień po premierze "365 dni: Ten dzień" nie trafił nawet do TOP 10 na Netflix Polska.