Absurdy kin w czasach pandemii. Popcorn kupisz tylko w przyłbicy

Według nowych zasad reżimu sanitarnego miejsca na salach kinowych zostały ograniczone o połowę. Utrzymywanie dystansu ok. 1,5 m pomiędzy siedzeniami z każdej strony ma zapewniać widzom większe bezpieczeństwo. Oczywiście na terenie całego kina należy zakrywać usta i nos, ale w zależności od tego, czy chcemy coś spożyć i co to będzie, musimy użyć maseczki lub przyłbicy.

Przekonałam się o tym na własnej skórze, gdy kupując bilet w Multikinie, zapytałam przy kasie, czy mogę kupić popcorn i zjeść go na sali. Pani z obsługi poinformowała mnie, że jest to możliwe tylko, gdy będę mieć założoną przyłbicę. Widziała jednak, że mam maseczkę, więc zrezygnowałam z zakupu. Zmierzając w kierunku sali zauważyłam przy kawiarni pana, który nie zakrywając twarzy, kupował kawę. Gdy weszłam na salę projekcyjną i okazało się, że jestem na niej sama, poczułam lekkie rozczarowanie faktem, że odmówiono mi zakupu przekąski.

Jak się okazuje sieci kin Multikino i Helios umożliwiają widzom zakup jedzenia i picia oraz ich spożycie na sali wyłącznie przy użyciu przyłbic . Argumentują to faktem, że w przypadku maseczek lub innych osłon klient musiałby co chwilę zdejmować ją na każdy kęs, więc inni obecni na sali mogliby czuć się z tym niekomfortowo. Przyłbice można zakupić przy kasach w okazyjnych cenach - za 2,50 zł w Multikinie i 2,80 zł w Heliosie.

Z kolei sieć Cinema City twierdzi, że nie umożliwia swoim klientom jedzenia na sali projekcyjnej. Dopuszczalne jest to tylko w wyznaczonych strefach barowych przed salami kinowymi. Czyli można kupić zestaw popcornu lub nachosów z colą, ale trzeba go zjeść przed seansem. Na pytanie, skąd taka rozbieżność w zasadach, skoro inne kina pozwalają na spożywanie przekąsek na sali, uzyskałam odpowiedź: "no to zapraszamy do innego kina".