Agnieszka Holland o Festiwalu w Wenecji. "Ten blichtr jest nieadekwatny"

Film "Zielona granica" jest trzecią produkcją Agnieszki Holland, która znalazła się w rywalizacji do nagrody Złotego Lwa. W 1992 r. był to dramat "Olivier, Olivier". Z kolei dziesięć lat później szansę otrzymał film "Julia wraca do domu". W tym roku "Zielona granica" otrzymała Specjalną Nagrodę Jury w Wenecji. To niesamowite wyróżnienie dla Polki.