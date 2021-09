Aktor Eddie Deezen wyciągnięty siłą z restauracji. Napadł na policjantów

TMZ donosi, że Eddie Deezen został zatrzymany przez policję w czwartek, 16 września. Aktor awanturował się w restauracji LaVale. Pracownicy prosili go o to, by opuścił lokal, ale Deezen był niewzruszony. Jego zachowanie było na tyle nieprzyjemne, że trzeba było wezwać policję. Gdy funkcjonariusze pojawili się w restauracji, Deezen "ukrył się" za plecami jednej z klientek.