Ten film jest przeklęty? Aktor nie boi się klątwy "Kruka"

Dla Brandona Lee "Kruk" mógł stać się filmem przełomowym. Miał wyciągnąć go z getta niskobudżetowego kina kopanego i otworzyć drogę do Hollywood. Brandon bardzo starannie przygotowywał się do tej roli. Brał lekcje w szkole aktorskiej, nauczył się grać na gitarze. Na planie filmowym doszło jednak do tragedii.