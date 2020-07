Aleksander Kwaśniewski zagra w filmie. Wcieli się w samego siebie

Po ponad dwóch dekadach powstaje kontynuacja filmu "Dług" Krzysztofa Krauzego . Film z 1999 r. był inspirowany historią Sławomira Sikory . Przypomnijmy krótko: dwóch młodych biznesmenów jest zastraszanych przez trzeciego - doświadczonego. Ucieka się do gangsterskich praktyk, by wyciągnąć od 2 mężczyzn wyimaginowany dług. I nalicza im kolejne odsetki. W końcu mężczyźni nie wytrzymują. Zabijają rzekomego wierzyciela i jego pomocnika. Główny bohater nie może się z tym pogodzić i ostatecznie zgłasza się na policję.

Film odniósł wielki sukces. W kinach były tłumy, a po seansach rozpoczęła się ogólnopolska dyskusja o tym, jak państwo powinno chronić swoich obywateli. Film w pewien sposób wywołał presję na politykach - to po części dzięki niemu Sikora po 10 latach odsiadki został ułaskawiony przez prezydenta. Napisał o swoich przeżyciach książki, ale to nie koniec jego opowieści.

W 2019 r. Sikora zapowiedział, że pracuje nad filmem o swoich przeżyciach. Teraz okazuje się, że prace trwają, a do obsady dołączył Aleksander Kwaśniewski. To on ułaskawił Sikorę, a w filmie wcieli się w samego siebie.