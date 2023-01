Bam Margera trafił pod respirator. "Lekarze prawie ogłosili mój zgon"

Na początku grudnia w zagranicznych mediach pojawiła się informacja o tym, że Bam Margera trafił w ciężkim stanie do szpitala. Zachorował na COVID-19, co przełożyło się na zapalenie płuc. Było na tyle źle, że lekarze musieli podłączyć go do respiratora. O tym, jak naprawdę wyglądała sytuacja, Margera opowiedział w nowym wywiadzie.