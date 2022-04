"Brutalne doświadczenie". Zdradza kulisy filmu z Tomem Cruise'em

Jednym z autorów porażki "Mumii" był oczywiście jej reżyser Alex Kurtzman, który w podcaście "Bingeworthy" podzielił się swoimi wspomnieniami z realizacji filmu: - Uważam, że niczego nie można się nauczyć ze swoich sukcesów, a wszystkiego uczysz się ze swoich porażek. I to była prawdopodobnie największa porażka w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Żałuję około miliona rzeczy związanych z tym filmem. Jednak jedna rzecz na pewno była piękna. Nie zostałbym reżyserem, jeśli nie nakręciłbym tego filmu i nie dlatego, że był on dobrze wyreżyserowany. Gdybym nie przeżył tego doświadczenia, nie rozumiałbym, co to znaczy być reżyserem.