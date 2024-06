Budził emocje, wywołał skandal. Kinowy przebój można obejrzeć w domu

To ona wyraziła zgodę na to, aby jej 9-letnia Brooke pozowała nago do zdjęć, a w 1978 roku wystąpiła w skandalizującym filmie Louisa Malle’a "Ślicznotka". Wiele kontrowersji wzbudziła także wprowadzona do kin w 1980 roku "Błękitna laguna". Film stał się ogromnym przebojem, a zdjęcia półnagiej nastolatki można było oglądać chyba w każdym kolorowym czasopiśmie.