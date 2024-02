Był ateistą i nienawidził Kościoła. Dziś jest nie do poznania

Na ekranie oglądamy go od ponad 20 lat. Przełomem w jego karierze była rola Marcina Wilczyńskiego w "Rezerwacie", filmie Łukasza Palkowskiego z 2007 r. Rok wcześniej, co dość ciekawe w kontekście jego prywatnej drogi do Boga, wcielił się w ukrzyżowanego Jezusa w "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" Marka Koterskiego.