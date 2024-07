Była gwiazdą "Dirty Dancing". Teraz zobaczycie ją w filmie o Polsce

"Dirty Dancing" to jeden z tych filmów, które będą już nieśmiertelne. Historia cichej i skromnej Frances "Baby" Houseman, która jedzie na wakacje i tam poznaje świat tańca, rozpala zmysły już od ponad trzydziestu lat. Jennifer Grey z Patrickiem Swayze nie pałali do siebie tak pozytywnymi uczuciami jak na ekranie, ale wyszedł im ponadczasowy film, który do dziś oglądany jest przez widzów na całym świecie.