Co dziś robi Kostek z "Listów do M"? W jego życiu zaszły spore zmiany

Egzaminy do szkół aktorskich nie są łatwe. Trzeba zaliczyć kilka etapów i wykazać się umiejętnościami. - Stres pokonuje wszystko. Miałem z tyłu głowy, że mam jakieś doświadczenie za sobą i głupio byłoby odpaść na pierwszym etapie, tego się najbardziej bałem. Już potem na żywo to jest 15 minut, kiedy jest się ocenianym i te 15 minut albo wyjdzie, albo nie, to zależy od szczęścia, samopoczucia i po prostu od dnia. W Warszawie pierwszy etap był wysyłkowy, nagrywało się self tape'y i tu był największy stres, żeby nie odpaść, bo teoretycznie ja cały czas wysyłam na castingi takie nagrania, więc powinno być to z mojej strony dobrze zrobione.