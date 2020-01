"Co myśmy k***a najlepszego zrobili?!". Brad Pitt myślał, że to koniec

W najnowszym odcinku popularnego podcastu "WTF with Marc Maron" Brad Pitt podzielił się wspomnieniami z testowego pokazu "Siedem" Davida Finchera. Dziś się z tego śmieje, ale wtedy mocno panikował.

- Ok, więc film się kończy. Zapalają się światła i patrzę na ludzi. A oni powoli wstają bez słowa. Po prostu w ciszy znikają z sali. Pamiętam, jak spojrzałem wtedy na Finchera i mówię: "Mój Boże, co myśmy k...a najlepszego zrobili?! Co się właśnie stało? Co się dzieje? Myślałem, że to g...o jest doskonałe! - wspomina Pitt w podcaście "WTF with Marc Maron"