"Czułam się karykaturą samej siebie". Pamela Anderson rozlicza się z trudną przeszłością

Do dziś Anderson musi tłumaczyć się z tego, że w żaden sposób nie zarobiła na ujawnieniu taśmy, podczas gdy obecnie niektórzy specjalnie upubliczniają tego rodzaju nagrania, aby zyskać popularność i pieniądze. Oboje z Tommym wciąż twierdzą, że nigdy by jej nie sprzedali i nie żałują, że na niej nie zarobili. Choć zdaniem ich starszego syna powinni coś z tego mieć, skoro zniszczyło to ich rodzinę. Pamelę boli tylko to, że wciąż obcy ludzie zarabiają na jej krzywdzie, dlatego nawet nie obejrzała serialu "Pam&Tommy", który próbował oddać sprawiedliwość jej tragicznemu małżeństwu.