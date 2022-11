DC Liga Super-Pets - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

Brzmi to może niezbyt wyrafinowanie, acz nie zapominajmy, kto jest odbiorcą docelowym. Na szczęście na tym dość przewidywalnym fundamencie twórcy wznieśli angażującą historię, która działa na kilku poziomach. Dostajemy więc świetnie napisanych bohaterów, mięsiste relacje, kapitalny humor (zwróćcie uwagę na bardzo dobre polskie tłumaczenie), humanistyczne przesłanie uczące empatii do zwierząt, no i akcję, której nie powstydziłby się żadna "dorosła" ekranizacja komiksu.