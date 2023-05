De Niro nie wytrzymał na konferencji w Cannes. "Ten facet jest głupi"

"Killers of the Flower Moon" to najdroższa w historii produkcja zrealizowana przez Apple Original Film. Epicki western, którego koszt produkcji sięgnął 200 mln dolarów, stanie się zapewne najcenniejszym klejnotem w filmowej kolekcji platformy streamingowej Apple TV+. Wcześniej jednak będzie można zobaczyć go na dużym ekranie. Widzowie muszą się jednak przygotować na dłuższą wizytę w kinie. Obraz Martina Scorsese trwa bowiem blisko 3 i pół godziny.