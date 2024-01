DiCaprio zachwycony polskim filmem. "Miał na mnie bardzo duży wpływ"

- Jeśli mówimy o odniesieniach, jakie miałem, to pamiętam film Andrzeja Wajdy "Popiół i diament", który był dla mnie inspiracją przy tworzeniu "Infiltracji". Pamiętam, że bardzo chciałeś, abym najpierw obejrzał ten film. Jego akcja rozgrywa się w Polsce, odnosi się do wydarzeń z II wojny światowej, ale chodziło ci o to, żeby się zastanowić, w jaki sposób jego bohater poradził sobie z tym dylematem moralnym, ustalając, co jest słuszne. Główny bohater odczuwa wewnętrzne napięcie oraz ciągły niepokój. Miał on na mnie bardzo duży wpływ – powiedział Leonardo DiCaprio.