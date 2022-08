Dla lajków poszedł do nawiedzonego domu. Ten horror was przerazi i rozbawi

W końcu poczynania zdesperowanego, a zarazem narcystycznego youtubera to doskonała pożywka do śmiechu. Gdy panika udziela się Shawnowi, jego widzowie na przemian wspierają go i krytykują, dając mu nieustannego kopa do działania. Można więc powiedzieć, że "Deadstream" jest trafną analizą naszego uzależnienia od mediów społecznościowych i ich przerażającego wpływu. Nikt bowiem pomimo lęku nie powstrzymuje bohatera horroru, ani nie porzuca oglądania jego live'a. A on upaja się rosnącymi wynikami oglądalności, choć nie góruje nad swoim rządem dusz, traktując je z zaufaniem godnym członków rodziny.