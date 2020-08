"Dolina Bogów": byliśmy na uroczystej premierze

- Ten film narodził się w przestrzeni. Jeździłem po Ameryc,e aż dotarłem na pustynię o nazwie Dolina Bogów. To przedziwne miejsce położone 2 km n.p.m., które dawno temu było dnem oceanu. Znajdują się tam przedziwne formy przypominające ludzi, zwierzęta, twarze, jeźdźców na koniach... Święte miejsce Indian Navajo. Ci ludzie są biedni, ale mają ogromny szacunek do przeszłości, przyszłości i siebie. W ogóle nie wierzą w śmierć. Mają zupełnie inne podejście do tego, czym jest życie oraz jaka jest rola człowieka. Pracując nad filmem o Basquiacie przeprowadziłem wiele rozmów z bogatymi ludźmi. Zastanawiało mnie, co im daje potęga pieniądza, którą reprezentują. Dowiedziałem się, że to nie oni mają pieniądze, tylko pieniądze mają ich. Ponadto ci ludzie nie mają prywatności, żyją w ogromnym lęku. Świat jest ich wrogiem, dlatego izolują się w małych uniwersach, które budują wokół siebie. Ich życie duchowe także wymarło. Ten film zderza te dwa światy, ale tak naprawdę jest filmem o miłości i o jej braku.