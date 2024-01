Dorota Kolak żałuje jednej rzeczy. Chodzi o dziecko

Dorota Kolak to jedna z najbardziej cenionych i utytułowanych polskich aktorek. Swoją karierę zaczynała występując na deskach teatrów w Kaliszu i Gdańsku. Już wtedy dostrzeżono jej wielki talent. Później zaczęła pojawiać się także na małym i wielkim ekranie. Do jej najbardziej rozpoznawalnych ról należy kreacja Zofii Rosińskiej, matki głównego bohatera w filmie "Chce się żyć" i postać profesor Teresy Malickiej we wstrząsającym obrazie Kingi Dębskiej "Zabawa zabawa".