Jest szansa na "Sicario 3"? Gwiazdy hitu są na tak

Kto stanie za sterami "Sicario 3"?

Za scenariusz do poprzednich części "Sicario" odpowiadał Taylor Sheridan ("Aż do piekła", serial "Yellowstone"), a na krześle reżysera zasiadali Denis Villeneuve ("Diuna") i Stefano Sollima (serial "Gomorrah", czekający na premierę "Ferrari"). Na razie nie wiadomo, kto zastąpi dwóch ostatnich (lub, być może, który z nich wróci do tego projektu), ale udział tego pierwszego został potwierdzony przez producentkę.