Dzień po dniu walczy, żeby być "czystym". Danny Trejo świętuje

Danny Trejo debiutował na ekranie jako 40-latek. Przez następne prawie cztery dekady zagrał w ponad 250 filmach m.in. w "Od zmierzchu do świtu", "Desperado", "Maczecie". Jego fizjonomia od początku predestynowała go do grania postaci, które mogą pojawić się w najgorszych koszmarach.