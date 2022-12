Emilian Kamiński nie żyje. Pozostawił troje dzieci. Kim jest jego córka?

Emilian Kamiński w lipcu świętował 70. urodziny. Choć od dawna miał problemy zdrowotne, był pełen energii i chęci do dalszej pracy we własnym teatrze. Niestety, 26 grudnia rzeczniczka Teatru Kamienica potwierdziła bardzo smutną informację - lubiany aktor odszedł. Zmarł 26 grudnia o poranku - we własnym domu, otoczony najbliższymi.