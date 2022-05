Szczęki opadają. Warto było czekać na ten film 36 lat

W latach 80. ubiegłego wieku dużą popularnością cieszyły się produkcje, których głównymi "bohaterami" były szybkie, zwinne, odrzutowe samoloty myśliwskie. Najsłynniejszą spośród nich stał się oczywiście "Top Gun". Słynny film z Tomem Cruise'em okazał się największym kinowym hitem w 1986 r. Nie mniejszą popularnością na listach muzycznych przebojów cieszyła się piosenka "Take My Breath Away" zespołu Berlin, która została wyróżniona Oscarem i Złotym Globem. Zarówno film, jak i utwór muzyczny, można dziś nazwać dziełami kultowymi.