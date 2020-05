George Floyd i brutalność policji. Telewizja i kino alarmowały od lat

Tylko w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych podczas interwencji policyjnych zmarło ponad tysiąc osób, z czego prawie ćwierć stanowili Afroamerykanie. Dodajmy, że czarnoskórzy obywatele to tylko 13 proc. populacji kraju.

Kino również nigdy nie uciekało od trudnego tematu. Także i teraz aktorzy i aktorki - między innymi Jamie Foxx, Rita Wilson, Viola Davis, Cynthia Erivo, David Oyelowo i John Boyega - głośno wypowiedzieli się o sprawie Floyda, dociśniętego przez policjanta kolanem do jezdni, przez co ten nie mógł oddychać. Zresztą jego rozpaczliwe słowa "I can't breathe", słyszalne na zarejestrowanym na miejscu dziesięciominutowym filmie, który obiegł świat, stały się mocnym hasłem protestacyjnym.