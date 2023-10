Gwiazda z hitu Netfliksa. "To wszystko ja, cały czas, całkiem naga"

"Bez urazy" zarobił w amerykańskich kinach 50,5 mln dolarów. Przeciętny to wynik, ale wiele wskazuje na to, że komedia powetuje sobie straty na platformie streamingowej. W Stanach osiągnęła bowiem jeden z najlepszych w tym roku wyników otwarcia na Netfliksie. W naszym kraju "Bez urazy" można na razie oglądać tylko w wypożyczalniach VOD (m.in. Canal+, Rakuten, Chili, Polsat Box Go).