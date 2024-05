Gwiazdorska obsada głośnej premiery. "Jesteśmy silne"

Nie można relatywizować zła

Agnieszka Grochowska, która gra główną postać w filmie, opowiadała o osobach, które znajdują się w sytuacji podobnej do jej bohaterki – żyją w przemocowych relacjach. – To często mechanizm, którego podstawą jest poczucie, że właśnie na to się zasłużyło. Czasem latami dochodzi się do tego, żeby umieć wstać i wypowiedzieć głośno swoją niezgodę na takie traktowanie. Niech to mocno zabrzmi: jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje, niż wmawiają nam inni ludzie. To bardzo ważne – podkreślała.