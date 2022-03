Hans Zimmer przerwał koncert, by złożyć hołd ukraińskiemu pianiście

Nagranie na tyle poruszyło Zimmera, że nie tylko pokazał je na swoim koncercie, lecz także nagrał dla Aleksa wiadomość, którą ten udostępnił na swoim Instagramie. – Jestem zachwycony twoją reinterpretacją "Time" w czasie kryzysu – powiedział Zimmer. - Jestem zachwycony tym, jak to, co robisz z muzyką, podnosi Ukraińców na duchu. Jesteśmy po waszej stronie, zagramy dziś dla was "Time". Zawsze będziemy grać dla was "Time" i zawsze będziemy z wami.