"IO". Wygrał nagrodę w Cannes. Teraz ma szansę na Oscara

Jerzy Skolimowski to twórca, który nie może narzekać na brak uznania. W tym roku Polak otrzymał Nagrodę Jury na festiwalu w Cannes za swój najnowszy film "IO", który został polskim kandydatem do Oscara. To dzieło ukazujące losy osiołka może zadziwić niejednego widza. Aż trudno uwierzyć w to, że 84-latek miał w sobie tyle odwagi, by nakręcić coś takiego.