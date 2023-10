Jake Abraham nie żyje. Brytyjski aktor miał 56 lat

"To, co skłoniło mnie do pójścia do lekarza i wykonania testu PSA (antygen specyficzny dla prostaty), to fakt, że w moim moczu pojawiła się krew. Zrobiłem test i wylądowałem w Royal (Royal Liverpool University Hospital - red). Lekarz powiedział: 'Masz raka, tak mi przykro'. Powiedział, że mam go od lat, może czterech" - wspominał aktor, który miał na koncie przeszło 30 ekranowych ról.