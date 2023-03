Jan A.P. Kaczmarek cierpi na ciężką i rzadką chorobę. Ruszyła kolejna zbiórka

PFM podkreśliła, że już w ubiegłym roku proponowała uruchomienie zbiórki dla rodziny Kaczmarków. "Wiemy, że zrobili jak dotąd wszystko, co mogli, by zapewnić panu Janowi opiekę i leczenie, by dostosować mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Jednak przy tej jednej z najrzadszych i najcięższych chorób neurologicznych, jaką jest MSA (Multiple System Atrophy), koszty leczenia i rehabilitacji zaczęły znacząco przekraczać ich możliwości finansowe".