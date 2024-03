Jego akcja na gali przejdzie do historii. Pacino zepsuł najważniejszy moment

Oscary 2024 - nawiązanie do słynnej wpadki

Co zabawne, parę minut wcześniej Jimmy Kimmel, gospodarz gali, nawiązał w swoim monologu do słynnej wpadki z Oscarów 2017, gdy doszło do zamieszania ws. "Moonlight" i "La La Land". Błędnie ogłoszono wtedy, że zwycięzcą jest ten drugi. Choć w żaden sposób nie można mówić o podobnej sytuacji z Pacino, to jednak jego prezentacja na pewno przejdzie do historii imprezy.