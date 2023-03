Jennifer Lopez i Ben Affleck na premierze filmu "Air". Nie mogli się od siebie oderwać

Historia miłości Jennifer Lopez i Bena Afflecka to gotowy scenariusz na film. Ponad 20 lat temu młodziutka "Jenny from the block" marzyła o poślubieniu gwiazdora Hollywood. Kibicował im cały świat, jednak zaręczyny zostały zerwane, a piosenkarka nie ukrywała, że ma złamane serce. Los znów do nich się uśmiechnął i po kilku życiowych zawirowaniach oraz nieudanych małżeństwach ponownie są razem.