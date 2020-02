Jerzy Gruza nie żyje. Rudi Schuberth: "Odszedł wspaniały człowiek"

Zmarł reżyser Jerzy Gruza. Na planie filmowym miał okazję współpracować z nim Rudi Schuberth, który zagrał jedną z głównych ról w filmie "Gulczas, a jak myślisz...". Aktor przyznał, że to wielka strata dla polskiego kina, bo "ubywa tych najlepszych".

- Ciekawy człowiek w ogóle. Miałem okazję współpracować, znaliśmy się od dawna. Oby przychodzili następni, bo ci wielcy odchodzą. Niestety, to naturalna kolej rzeczy. Wielki żal, bo mogło to życie jeszcze trwać, i trwać, i trwać. Człowiek ma swój PESEL i to on decyduje, kiedy wszytko się kończy - mówi Rudi Schuberth.