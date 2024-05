Szukają do pracy przy hicie Netfliksa. Są jednak wymagania

W mediach społecznościowych produkcji udostępniono informację o castingach. Pierwszym etapem jest nagranie trzyminutowego wideo, w którym potencjalny kandydat do roli ma odegrać ulubioną scenę z pierwszej części oraz opowiedzieć coś więcej o sobie. Jest jednak ważny warunek: trzeba mieścić się w zakresie wiekowym 13–19 lat. Linki do materiałów należy przesłać do środy, 22 maja. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone do kolejnego etapu przesłuchań.