Już tak nie wygląda. Osiągnął więcej niż inne gwiazdy "Harry'ego Pottera"

Tymczasem Melling, jeszcze w okresie występowania w serii filmów o czarodzieju z Hogwartu, zaczął występować na deskach National Theatre, później uczęszczał do London Academy of Music and Dramatic Art, aż w końcu dołączył do kontraktowych aktorów narodowego teatru w Londynie, gdzie szefową jego zespołu była Fiona Show (w "Harrym Potterze" aktorka grająca matkę Dursley'a).