Kirk Douglas i Krystyna Demska-Olbrychska byli spokrewnieni. Pozostawił jej po sobie piękne wspomnienia

Świat filmu żegna legendę kina, Kirka Douglasa. Krystyna Demska-Olbrychska zaś - dalekiego członka rodziny. - Przeżył życie pełne sukcesów, miłości, radości, uwielbienia na całym świecie – mówi w rozmowie z WP.

Kirk Douglas złotymi zgłoskami zapisał się w historii kina . Przed kamerą występował przez przeszło sześć dekad. - Był aktorem niezwykłym, charyzmatycznym. Przeżył życie pełne sukcesów, miłości, radości, uwielbienia na całym świecie - wspomina go Krystyna Demska-Olbrychska.

Zanim jednak został uwielbianym na całym świecie gwiazdorem , był przede wszystkim mężem, ojcem i żołnierzem. Jego życiorys jest równie fascynujący, co jego filmografia.

- Trudno tu przesadzać i mówić, że był kimś bardzo bliskim. Nie znałam tego wujka. Znał go osobiście mój mąż, przyjaźnił się z nim przez lata. Zapraszał nas do Ameryki, panowie przed 10 jeszcze laty dzwonili do siebie w każdy Nowy Rok – mówi w rozmowie z WP.