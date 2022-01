"Kitz". Nowy hit Netfliksa. Polacy oszaleli na jego punkcie [RECENZJA]

Intryga w "Kitz" rozgrywa się raczej niespiesznie, co jest sytuacją niestandardową, biorąc pod uwagę, że serial ma zaledwie sześć odcinków. Jednak w tym przypadku działa to wyłącznie na korzyść, bo dzięki temu widz trochę głębiej przenika do opisywanego środowiska.