Klęska Spielberga. To może być największa finansowa porażka w jego karierze

Dla tego projektu Steven Spielberg zrezygnował z reżyserowania piątej części "Indiany Jones". Remake "West Side Story", najsłynniejszego musicalu w dziejach kina, miał premierę pod koniec ubiegłego tygodnia. Oczekiwania wobec tego filmu były duże, choć wiadomo też było, że w okresie pandemii starsi widzowie, do których głównie adresowany jest musical Spielberga, nie chodzą zbyt chętnie do kina. Niemniej nazwisko reżysera, sława oryginalnej produkcji z 1961 r. oraz świetne recenzje, które zapewne przyniosą filmowi wiele oscarowych nominacji, to wszystko pozwalało wierzyć w komercyjny sukces nowego "West Side Story".