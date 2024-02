Kolejna adaptacja kultowej książki. Przebije oryginał?

"Martwa strefa" kiedyś i dziś

O pracach nad nową wersją "Martwej strefy" donosi portal "The InSneider" prowadzony przez krytyka Jeffreya Sneidera. Na razie wiadomo tylko tyle, że tytuł ma być filmem kinowym, a czuwać będzie nad nią Roy Lee. Dla producenta takich hitów jak seria "Ring", "Klątwa" czy "LEGO® Przygoda" nie jest to już pierwsze spotkanie z prozą Kinga. W swoim dorobku ma on już bowiem dylogię "To" i "Doktora Sen". Na razie wciąż trwają poszukiwania scenarzysty.